США исчерпали бюджет на помощь Украине

Для продолжения финансирования нужно решение КонгрессаПакет военной помощи Украине, о котором США объявили 27 декабря 2023 года, был последним, для дальнейшей поддержки нужно решение Конгресса, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии