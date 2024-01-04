США исчерпали бюджет на помощь Украине

Для продолжения финансирования нужно решение КонгрессаПакет военной помощи Украине, о котором США объявили 27 декабря 2023 года, был последним, для дальнейшей поддержки нужно решение Конгресса, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.