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Хвича вывел Грузию в 1/8 финала, Украина вылетела с 4 очками, Вяльбе недовольна трансляциями Евро, Дацюк завершил карьеру, Лещук против телеграма Кубка России и другие новости

Хвича вывел Грузию в 1/8 финала, Украина вылетела с 4 очками, Вяльбе недовольна трансляциями Евро, Дацюк завершил карьеру, Лещук против телеграма Кубка России и другие новости

1. Главная сенсация Евро-2024: Грузия вышла в 1/8 финала , победил Португалию – 2:0! Хвича забил на 2-й минуте, а Микаутадзе, возглавивший гонку бомбардиров , реализовал пенальты.

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