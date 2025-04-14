Лева из Би-2* теперь не сможет зарабатывать в России под другим именем

Минюст пресек махинации артиста с двойным гражданством Музыкант Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) указан в обновленном перечне иноагентов Минюста РФ как Бортник Егор (Игорь) Михайлович, «Лева Би-2».
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