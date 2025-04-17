В честь 95-летия ученого и заслуженного деятеля науки стартовала выставка научных трудов Бориса Парыгина

В Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов открыли фотовыставку и выставку научных трудов, приуроченные к 95-летию со дня рождения выдающегося учёного, доктора философских наук, профессора, Заслуженного деятеля науки России Бориса Дмитриевича Парыгина.
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