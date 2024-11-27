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В Норильске из школьного меню исключили свинину под предлогом «уважения религиозных особенностей»

В Норильске из школьного меню исключили свинину под предлогом «уважения религиозных особенностей»

Поставщик школьного питания "ПроСервис Таймыр" в Норильске исключил из рациона детей свинину.Об этом рассказал ведущий местный портал "Северный город" в репортаже со встречи представителей предприятия с родителями учащихся школы №1.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
завтра появиться какой-нибудь индус и детей не будет говядины... а потом веган ...и будут кормить детей сырой капустой..... что за идиоты приходят к власти??
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16 час.
Ли
Людмила ивановна
Долбанутость чиновников шагает по стране семимильными шагами.
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15 час.

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