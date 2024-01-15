Комиссию по льготной ипотеке перенесут в цены на жилье: рынок встревожен

Взимание комиссий с застройщиков при выдаче льготной ипотеки создает риски, считает ЦБ. В Банке России считают, что такие комиссии могут быть переложены в цены на жилье, что, в свою очередь, неизбежно приведет к увеличению разрыва между «первичкой» и «вторичкой».