Прощание с иереем Анатолием Першиным состоится 18 февраля

О возможных изменениях в графике сообщат дополнительно Прощальная церемония с отцом Анатолием пройдет в храме святителя Василия Великого в Осиновой роще на Приозерском шоссе, 12У, сообщили на официальной странице храма «ВКонтакте».
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