Врачи предупредили о вреде блинов для некоторых людей

Масленичная неделя в этом году начнется 24 февраля. В это время принято угощать друг друга блинами. Эксперты рассказали «Известиям» 23 февраля, можно ли есть блины все семь дней, кому стоит воздержаться от них и могут ли они вызвать анафилактический шок.
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