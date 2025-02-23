Врачи предупредили о вреде блинов для некоторых людей

Масленичная неделя в этом году начнется 24 февраля. В это время принято угощать друг друга блинами. Эксперты рассказали «Известиям» 23 февраля, можно ли есть блины все семь дней, кому стоит воздержаться от них и могут ли они вызвать анафилактический шок.