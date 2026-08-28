В Симферополе пройдёт открытый кубок по кикбоксингу для спортсменов из разных регионов

Открытый розыгрыш городского кубка по кикбоксингу в Симферополе возьмёт на себя роль «сита» по отбору молодых дарований, но вместе с тем станет и хорошей тренировочной площадкой для более опытных спортсменов.
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