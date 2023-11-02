Маск признал неспособность Украины одержать победу над Россией

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса, который назвал неоспоримой невозможность "победы" Киева в конфликте с Россией и призвал начать мирные переговоры, передает РИА Новости.
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