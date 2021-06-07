Некоторые граждане России могут лишиться пенсионных выплат с 1 августа

Экономика сегодняПолитикаНекоторые граждане России могут лишиться пенсионных выплат с 1 августаРоссияне, получающие субсидии по потере кормильца, должны предоставлять справки об отсутствии трудоустройства.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила ШитяковаДавно пора разбираться с некоторыми выплатами. Я не понимаю как можно быть матерью одиночкой и рожать по 5-6 детей? Ну понятно одного родить без мужа--это так и называется "мать одиночка". Молодые люди работают, отчисляют налоги, задумываются стоит ли им рожать более одного- двух детей, т.к несут ответственность за их воспитание, а кто-то паразитирует и не собирается напрягаться и прекрасно живёт на пособия.Комментировать
Свежие комментарии