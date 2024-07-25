Три морских судна ВСУ сгорели после удара по Измаилу. Сводка СВО за 25 июля

Три морских судна ВСУ сгорели после удара по Измаилу.Вчера 4,9K прочитали Уточненная информация от военкора Евгения Поддубного о потерях ВСУ во время сегодняшнего удара по портовой инфраструктуре города Измаил выглядит очень внушительно.