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Царьград

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Инструктор "ЛизаАлерт" объяснила правило трех "О" для детей в лесу

Инструктор "ЛизаАлерт" объяснила правило трех "О" для детей в лесу

Инструктор Екатерина Разжигаева из "ЛизаАлерт" объяснила, как детям действовать при потере в лесу: остановиться, оглянуться и окрикнуть.

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