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Царьград

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В Раде предложили легализовать порноиндустрию ради нужд ВСУ

В Раде предложили легализовать порноиндустрию ради нужд ВСУ

Народные депутаты рассчитывают пополнить военный бюджет за счет налогообложения индустрии, которая сейчас существует в тени.

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