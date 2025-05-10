Ученые нашли под Вайомингом супервулкан с мощностью 30 ядерных бомб

Группа учёных раскрыла одну из главных тайн вулканической активности на Земле. Исследователи установили, что мощное извержение, произошедшее примерно 252 миллиона лет назад и оказавшее влияние на климат и жизнь, связано с ранее неизвестной горячей точкой — зоной, из которой поднимается расплавленная порода из глубин мантии.