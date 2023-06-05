«Не лучшая идея»: в Турции отказались заселять туристов из РФ и Украины в разные отели Владислав ВислЭксперт по туризму Николай Мельник рассказал о практике отелей в Турции, которые могут предоставлять проживание только определенным категориям граждан, но национальность при этом не является определяющим фактором.
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