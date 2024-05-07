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Rambler&Co: 61% россиян для счастья нужна семья

Rambler&Co: 61% россиян для счастья нужна семья

Большинство россиян (61%) считают, что семья наиболее важна для ощущения счастья и самореализации. Такие данные следуют из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, что помогает россиянам чувствовать себя счастливыми.

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