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stopgame

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Самый халтурный город Oblivion

Самый халтурный город Oblivion

Имперский город в Oblivion выглядит грандиозно, но насколько хорошо он работает как город в игре? Разбираемся, удобно ли по нему передвигаться и ориентироваться, как он используется в геймплее и насколько убедительно выглядит как столица империи.

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