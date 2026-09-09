Самый халтурный город Oblivion

Имперский город в Oblivion выглядит грандиозно, но насколько хорошо он работает как город в игре? Разбираемся, удобно ли по нему передвигаться и ориентироваться, как он используется в геймплее и насколько убедительно выглядит как столица империи.
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