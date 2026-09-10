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Спорт Уик-Энд

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Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: «Зениту» сейчас надо действовать, а не титьки мять

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: «Зениту» сейчас надо действовать, а не титьки мять

По мнению бывшего владельца «Спартака», петербургской команде надо срочно принимать радикальные кадровые решения В прошлом номере газеты было опубликовано начало интервью с бывшим владельцем «Спартака» Андреем Червиченко.

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