Орбан поднял «брошенную перчатку» и провозгласил в стране время «национального сопротивления»

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан провозгласил «время национального сопротивления» силам, которые пришли к власти в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Комендантский час...
- IV Вымирание Литвы. ...
- IV Президент Литвы п...
Еще бы и в Польше такие перчатки валялись и нашелся бы политик, которому они были бы впору....дать крепко в морду фашистам-тускам !!!