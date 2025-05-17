Украинские беженцы в Польше жалуются на дискриминацию

Выехавшие в Польшу мигранты с Украины жалуются на ухудшение к ним отношения со стороны поляков. Украинцы все чаще сталкиваются с оскорблениями в общественном транспорте, издевательствами в школах и ксенофобскими сообщениями в интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии