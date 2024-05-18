Доброе майское утро, друзья!🔥 Прекрасного и счастливого субботнего дня! А счастье должно быть простым: в ромашке, в дождике, в поцелуе, в чашечке вкусного кофе.
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Доброе майское утро, друзья!🔥 Прекрасного и счастливого субботнего дня! А счастье должно быть простым: в ромашке, в дождике, в поцелуе, в чашечке вкусного кофе.