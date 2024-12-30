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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сибирь» выиграла 4-й матч подряд

«Сибирь» выиграла 4-й матч подряд

Команда тренера Вадима Епанчинцева обыграла «Амур» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 37 очков после 38 игр.

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