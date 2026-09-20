Много лет назад, будучи бедным артистом, я приходил к обажаемой Вертинской в гости – на обеды.

И стал свидетелем такой сцены. Маленький Степа Михалков приставал к маме и клянчил денег на кино.Настя ни в чем никогда не отказывала сыну, но в тот момент денег у нее не было: «Сынок, портепи два дня».
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Сёстры Вертинские не нашли мужчин, похожих на их отца...Жаль,что Анастасия ушла из мира театра и кино. Горячее её сердце не позволило найти в нём себе место.