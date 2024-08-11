В Сириусе создадут препарат для лечения гемофилии Исследователи университета "Сириус" разрабатывают генную терапию наследственных заболеваний.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Сириусе создадут препарат для лечения гемофилии Исследователи университета "Сириус" разрабатывают генную терапию наследственных заболеваний.