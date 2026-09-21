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Регионы России

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Глава ЦРУ Рэтклифф встретился с Зеленским в аэропорту Ирландии

Глава ЦРУ Рэтклифф встретился с Зеленским в аэропорту Ирландии

Джон Рэтклифф, директор Центрального разведывательного управления США, 21 сентября встретился в аэропорту Шеннон в Ирландии с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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