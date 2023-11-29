ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

620 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Temeris ХХХХХХ
    а ВТБ где???Новый офис Сберба...
  • Тина Меркулова
    Когда в Луганске откроется филиал "Сбербанка"  ??????????????Новый офис Сберба...
  • Наталья Середа
    Скорейшего и полного выздоровления Сергею🙏❤️Вызвал огонь на с...

Ущерб от урагана в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

Ущерб от урагана в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

Обрушившейся на Крым «шторм века» нанёс региону ущерб на более чем 1,3 миллиарда рублей. Как заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов, к утру 29 ноября без электроснабжения остаются 43 тысячи крымчан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх