Ущерб от урагана в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

Обрушившейся на Крым «шторм века» нанёс региону ущерб на более чем 1,3 миллиарда рублей. Как заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов, к утру 29 ноября без электроснабжения остаются 43 тысячи крымчан.
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