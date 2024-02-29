Отец Леонида Агутина рассказал об участии в карьере артиста

Отец российского эстрадного певца Леонида Агутина рассказал о своем участии в карьере артиста. Николай Агутин поделился, что в начале творческого пути сына помогал пристроить его на разогрев к известным артистам.
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