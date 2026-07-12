Как снимали известные фильмы? Что творится на площадках? Как режиссеры взаимодействуют с актерами, и смотрят ли актеры собственные сцены прямо на съемках? На эти и другие вопросы позволит ответить (хоть и частично) эта подборка снимков, сделанных на съемках известных фильмов.
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