Как снимали известные фильмы? Что творится на площадках? Как режиссеры взаимодействуют с актерами, и смотрят ли актеры собственные сцены прямо на съемках? На эти и другие вопросы позволит ответить (хоть и частично) эта подборка снимков, сделанных на съемках известных фильмов.