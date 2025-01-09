Пикапы Ram 2500 и 3500 Heavy Duty перешли в 2025 год с улучшениями

Главным новшеством моделей 2025 модельного года стал модернизированный дизельный двигатель Cummins. Рядная «шестерка» получила новый турбокомпрессор и другие улучшения, в результате чего ее отдача возросла на 10 лошадиных сил, до 435 сил и 1458 Нм крутящего момента.
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