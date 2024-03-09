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«Нью-Джерси» выменял вратаря Кяхкенена у «Сан-Хосе», отдав Ванечека и выбор в 7-м раунде драфта-2025

Сделка состоялась перед дедлайном. «Шаркс» также получили в ней выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2025.  27-летний Кяхкенен провел в текущем регулярном чемпионате НХЛ 31 игру, в которой отражал 89,5% бросков при коэффициенте надежности 3,81.

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