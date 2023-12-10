Результаты переговоров Владимира Путина и лидера ОАЭ не заставили себя ждать. На следующий день после встречи в ОАЭ наш Росатом и второй крупнейший в мире портовый оператор DP World (управляется ОАЭ) объявили о создании глобального… Встреча Путина с арабами открыла России путь в 80 портов мира .