Результаты переговоров Владимира Путина и лидера ОАЭ не заставили себя ждать. На следующий день после встречи в ОАЭ наш Росатом и второй крупнейший в мире портовый оператор DP World (управляется ОАЭ) объявили о создании глобального… Встреча Путина с арабами открыла России путь в 80 портов мира .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)