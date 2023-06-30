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Никитин о Буте: «Есть интеллект и желание развиваться. Габариты не мешают ему быть мастеровитым нападающим»

18-летний игрок был выбран «Аризоной» на драфте НХЛ под общим 12-м номером. — Бут очень талантлив. Что скажете о нем? — Все есть в наличии.

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