«Как вы стреляете, так и воюете»: почему легендарный белый генерал Слащёв перешёл на сторону красных

Многим памятна сцена из «Бега» Михаила Булгакова, где генерал Хлудов командует своему ординарцу: «Предъявите господину министру рабочую депутацию!» Тот выводит министра во двор, где на виселицах качаются трупы… Прототипом генерала Хлудова был генерал Яков Александрович Слащёв.