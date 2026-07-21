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Русская весна

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Бои в приграничье: ВСУ пытались вернуть Графское с помощью мясных атак и «Телеграма» (ВИДЕО)

Бои в приграничье: ВСУ пытались вернуть Графское с помощью мясных атак и «Телеграма» (ВИДЕО)

Бои в приграничье: ВСУ пытались вернуть Графское с помощью мясных атак и «Телеграма». 25 февраля подразделения группировки «Север» установили контроль над селом Графское, вытеснив силы 58-й механизированной бригады ВСУ с южных окраин населённого пункта.

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