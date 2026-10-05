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Царьград

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Череп быка на колу: археологи Германии разгадывают тайну давностью 10 тысяч лет

Череп быка на колу: археологи Германии разгадывают тайну давностью 10 тысяч лет

Жуткий ритуал мезолита: томограф раскрыл секрет насаженного на кол черепа древнего животного.Обычное болото Дувензее в земле Шлезвиг-Гольштейн преподнесло европейским археологам сюрприз с нотками мистического триллера.

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