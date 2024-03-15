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Кредитный портфель Совкомбанка за 2023 год увеличился на 36,7%, до 1,9 трлн руб.

Кредитный портфель Совкомбанка за 2023 год увеличился на 36,7%, до 1,9 трлн руб.

Розничный кредитный портфель Совкомбанка в 2023 году вырос на 36%, до 796 млрд рублей (в том числе, автокредиты выросли на 65%, ипотечные кредиты – на 36%); портфель корпоративных кредитов увеличился на 38% до 1,1 трлн рублей, говорится в сообщении кредитной организации по отчетности по МСФО (показатели указаны после создания резервов).

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