В Омске и области ожидаются перебои в работе телеканалов. Отключения возможны с 20 по 26 января. Новости Омска.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске и области ожидаются перебои в работе телеканалов. Отключения возможны с 20 по 26 января. Новости Омска.