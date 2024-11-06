Молодые музыканты стали участниками первого джазового фестиваля во Фрязине

Фрязинская детская школа искусств стала площадкой для проведения первого джазового фестиваля. На сцену перед зрителями и жюри под руководством народного артиста России Игоря Бриля вышли ученики и выпускники подмосковных школ.
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