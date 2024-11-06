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Молодые музыканты стали участниками первого джазового фестиваля во Фрязине

Молодые музыканты стали участниками первого джазового фестиваля во Фрязине

Фрязинская детская школа искусств стала площадкой для проведения первого джазового фестиваля. На сцену перед зрителями и жюри под руководством народного артиста России Игоря Бриля вышли ученики и выпускники подмосковных школ.

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