Наше Ховрино
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наше Ховрино

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    На подобные опросы лучше не отвечать. Цель одна - пристроить ваши труды с наибольшей выгодой для себя. Помните, был о...Как вы поступаете...
  • Ивановна
    Поздравляю и желаю удачи в дальнейшемКулинары из Ховри...
  • Николаевна
    Поздравляю!Кулинары из Ховри...

Более 300 деревьев высадили на улице Дыбенко

Специалисты комплекса городского хозяйства высадили в осенне-зимнем периоде 2024 года более 4,5 тыс. взрослых деревьев вдоль вылетных магистралей и крупных улиц столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх