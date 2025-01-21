Более 300 деревьев высадили на улице Дыбенко

Специалисты комплекса городского хозяйства высадили в осенне-зимнем периоде 2024 года более 4,5 тыс. взрослых деревьев вдоль вылетных магистралей и крупных улиц столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии