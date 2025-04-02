В Петербурге завершили расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве малолетней

Преступление было совершено в 2002 году В Петербурге завершено расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве малолетней, совершенных в 2002 году, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
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