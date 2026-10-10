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Царьград

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НИУ ВШЭ заявил об изменении подхода к целям устойчивого развития

НИУ ВШЭ заявил об изменении подхода к целям устойчивого развития

Глава департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Игорь Макаров отметил изменения в подходе к целям устойчивого развития ООН, акцентируя внимание на необходимости долгосрочного мышления.

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