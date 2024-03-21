Во Владимирской области установили сроки весенней охоты

Во Владимирской области официально утверждены даты начала весеннего охотничьего сезона 2024 года. Энтузиасты охоты получили возможность добычи селезней уток с использованием живых подсадных птиц в период с 13 апреля по 12 мая.
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