Отар Кушанашвили высмеял Дмитрия Диброва, который считает, что выглядит молодо

В одном из последних интервью Дмитрий Дибров признался, что его часто спрашивают о секретах молодости.
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