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Калининград, возьмёте свинок?

Всем привет! Живём в Калининграде, но понадобилось срочно уехать из города на несколько месяцев. И всё бы ничего, вот только есть у нас 2 милые портативные газонокосилки, вот такие: Хотели взять с собой, но авиакомпании отказываются везти грызунов.

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