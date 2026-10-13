Мигранты отказались проходить досмотр на рынке, ссылаясь на свои обычаи — возникла стычка с охраной

ГДЕ И КОГДА ВСЁ НАЧАЛОСЬ: ТОЧНЫЕ КООРДИНАТЫ КОНФЛИКТА Декабрь 2023 года, Москва, рынок «Садовод». Утро, когда воздух ещё колкий, а люди уже торопятся: продавцы раскладывают товар, покупатели спешат за дешёвыми вещами, охрана привычно дежурит у входа.
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Практика жизни показывает, что они смелые когда действуют ТОЛПОЙ, а так-ТРУСЛИВЫЕ ! ВСЕХ ПО СВОИМ ДОМАМ, а то наделаем делов !
Всего лишь Один человек виновен в разгуле ваххабитского отродья в стране. Я знаю , кто этот предатель
Не может быть одних правил для людей и приматов!!!
Обычаи на родине пусть соблюдают.депорт
Буза нужна , чтобы отвлечь от чего то другого. Рынки, в виде экспансии инородцев, населению страны не нужны.
"Люди приезжают, работают, живут — но не всегда понимают, как устроены местные нормы" - бред, все они понимают, особенно, когда им что-то надо. А когда им не надо, они и "верой прикрываются и язык сразу не знают"! Сколько русскоязычных выгнали в 90-е?! Зачем все сейчас сюда едут, со своими обычаями и законами.
Описан случай 23 года.... А почему борзых чурок сейчас не пиздят как пиздили в 90-е - 2000-е, когда ёбаные чурки ходили как зомби, не поднимая глаз?
Ввести в России День ВДВ ... ежедневно!