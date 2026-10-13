Мигранты отказались проходить досмотр на рынке, ссылаясь на свои обычаи — возникла стычка с охраной

ГДЕ И КОГДА ВСЁ НАЧАЛОСЬ: ТОЧНЫЕ КООРДИНАТЫ КОНФЛИКТА Декабрь 2023 года, Москва, рынок «Садовод». Утро, когда воздух ещё колкий, а люди уже торопятся: продавцы раскладывают товар, покупатели спешат за дешёвыми вещами, охрана привычно дежурит у входа.