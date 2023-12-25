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Современное искусство

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Художник Тан Дэцин 唐德清 Пекин

Художник Тан Дэцин 唐德清 Пекин

 Тан Дэцин бакалавр, окончивший отделение масляной живописи Академии изящных искусств Университета Цинхуа (Национальная стипендия вдохновения), в 2020 году окончил отделение масляной живописи Российского государственного педагогического университета (Национальная государственная школа).

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