Пешеход погиб под колесами авто на Яченской набережной в Калуге

В воскресенье, 16 июня, на Яченской набережной в Калуге произошло ДТП со смертельным исходом – машина насмерть сбила пешеходаВ воскресенье, 16 июня, на Яченской набережной в Калуге произошло ДТП со смертельным исходом - машина насмерть сбила пешехода.