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Калужские новости

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Пешеход погиб под колесами авто на Яченской набережной в Калуге

Пешеход погиб под колесами авто на Яченской набережной в Калуге

В воскресенье, 16 июня, на Яченской набережной в Калуге произошло ДТП со смертельным исходом – машина насмерть сбила пешеходаВ воскресенье, 16 июня, на Яченской набережной в Калуге произошло ДТП со смертельным исходом - машина насмерть сбила пешехода.

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