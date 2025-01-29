Истинное происхождение Христофора Колумба: Что выявил анализ ДНК

Анализ генетических данных, проведенный группой ученых под руководством судмедэксперта Хосе Антонио Лоренте из Университета Гранады, показал, что Христофор Колумб мог иметь испанское или сефардско-еврейское происхождение, а не итальянское, как считалось ранее.