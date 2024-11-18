Хет-трик Овечкина, нападение на Евсеева, Казахстан Черчесова проиграл 0:5, «Динамо» уступило «Амкалу» в шоу-матче, Синнер взял итоговый, победы Семененко и Петросян и другие новости

1. Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Вегасом» (5:2) – 864-й, 865-й и 866-й голы в исторической гонке, до рекорда Гретцки осталось 28 шайб.
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